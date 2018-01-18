نهيان بن مبارك يشهد افتتاح كاتدرائية النبي إلياس بالمصفح

شهد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح وصاحب الغبطة يوحنا العاشر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مساء اليوم افتتاح كاتدرائية النبي الياس في منطقة المصفح بأبو ظبي، وذلك بحضور عدد من الشخصيات البارزة ورجال الدين والسفراء.

وأكد الحضور أن دولة الامارات تصدرت المراكز الأولى بين دول العالم في مجال التعايش السلمي والتسامح واحترام مختلف المعتقدات والديانات والتي هي من القيم المتاصلة في عمق تاريخ الشعب الاماراتي وإرث المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وأيضا النهج الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه حكام وشيوخ الإمارات.