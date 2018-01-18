توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الامارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق خلال النهار، وتكون الرياح خفيفة الى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه ان حركة الرياح تكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 12 - 22 / 32 كم/ ساعة بوجه عام فيما يكون البحر في الخليج العربي متوسط الموج حيث يحدث المد الأول عند الساعة 03:16 والمد الثاني عند الساعة 13:56 والجزر الأول عند الساعة 07:52 والجزر الثاني عند الساعة 21:02 أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:39 والمد الثاني عند الساعة 23:48 والجزر الأول عند الساعة 05:21 والجزر الثاني عند الساعة 17:08 .



وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:



الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى







أبوظبي 24 14 90 30







دبي 24 15 85 35







الشارقة 23 13 85 30







عجمان 23 15 85 35







أم القيوين 23 13 85 40







رأس الخيمة 25 12 85 40







الفجيرة 27 18 70 25







العين 23 12 90 25







ليوا 23 10 95 30







الرويس 22 12 90 35







السلع 22 11 90 30







دلما 21 16 80 50







طنب الكبرى 22 18 85 45







طنب الصغرى 22 18 85 45







أبوموسى 22 18 80 45