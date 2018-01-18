شرطة رأس الخيمة تنقذ 3 أشخاص ضلوا طريقهم في الجبال

أشاد ثلاثة آسيويين جميعهم في العقد الثالث من العمر بالمساعدة التي قدمتها شرطة رأس الخيمة لهم، بعدما تمكن فريق يضم النقيب أحمد سليمان الكيزي والمساعد أول أحمد خلفون من مركز شرطة الرمس وأفراد قسم الإسعاف والإنقاذ من إنقاذهم بعد أن ضلوا الطريق في أحد أودية جبال الإمارة..

وقال العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية أن الحادثة بدأت بورود بلاغ إلى مركز شرطة الرمس من أحد الآسيويين، في تمام الساعة 9 مساء يفيد بأنه واثنين من رفاقه ضلوا الطريق في أحد الأودية أسفل الجبل ، ولا يستدلون موقعهم وطريق عودتهم.

وعلى الفور تم التحرك إلى المنطقة التي أشار إليها أحد التائهين عبر هاتفه النقال، وعن طريق الإحداثيات تم الاستدلال على موقعهم ، حيث تم العثور عليهم وإخراجهم إلى منطقة آمنة، وجميعهم كانوا بصحة وعافية.



وأضاف الحميدي إلى أن المنطقة كانت شديدة الوعورة وتم بذل جهوداً كبيرة قبل الوصول إليهم والعثور عليهم، وتم إجراء الفحوصات الأولية لهم وتم التأكد من أنهم في كامل صحتهم وعافيتهم.

ونبهت الإدارة العامة للعمليات المركزية على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في المناطق الوعرة والانتباه للطريق والتأكد والحرص بشكل كبير على عدم التوغل وسط الجبال خاصة في الليل حفاظاً على سلامتهم.