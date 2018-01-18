انطلاقاً من توجيهات خليفة.. تدشين «صرح زايد المؤسس» الاثنين المقبل

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انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمناسبة احتفاء دولة الإمارات بـ«عام زايد»، تحتفل العاصمة أبوظبي بتدشين «صرح زايد المؤسس»، الاثنين المقبل، الذي أُنشئ تخليداً لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وسيتم تدشين الصرح الذي يأتي تزامناً مع مرور 100 عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال الكشف عن العمل الفني الذي يتوسطه.

ومن المقرر أن يفتح الصرح أبوابه أمام الجمهور في ربيع 2018، وسيقدّم عدداً من التجارب الشخصية مع الراحل الكبير، تتيح التعرف عن كثب إلى حياة القائد الإنسان وإرثه وقيمه النبيلة.

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