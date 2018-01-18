محمد بن راشد: الإمارات بقيادة خليفة رائدة عالمياً في توليد الطاقة النظيفة

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستظل رائدة عالمياً في مجال توليد الطاقة النظيفة، حفاظاً على بيئتنا المحلية وتحقيق تنمية مستدامة قليلة التكلفة المالية، مشيراً إلى أن وجود الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» في دولتنا له دلالته بأن دولة الإمارات هي السبّاقة في تنفيذ مشاريع ضخمة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، صباح أمس، المعرض المصاحب لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018»، الذي وصفه سموه بالمنصة العالمية التي استطاعت استقطاب الجهات الوطنية والدولية المتخصصة في قطاع توليد الطاقة النظيفة والمستدامة، مرجعاً ذلك الحضور العالمي إلى الجهود العظيمة والأفكار الخلاقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب فكرة تنظيم واستضافة هذا المؤتمر العالمي السنوي الأول من نوعه في أحضان العاصمة أبوظبي، وعلى أرض الإمارات الحبيبة.

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