أمل القبيسي تبحث التعاون مع رئيسة برلمان فيجي

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، جيكو فاتافيهي لوفيني رئيسة البرلمان لجمهورية فيجي، حيث جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء خلفان بن يوخه وعزا بن سليمان وعلياء سليمان الجاسم، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.

وأكدت معالي الدكتورة القبيسي أهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات الثنائية، التي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتفعيل آليات العمل المشترك بين البرلمانات. بدورها أكدت جيكو فاتافيهي لوفيني أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات.