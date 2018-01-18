أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس عن استمرار مبادرة «ساعدني أسمع» التي تستهدف الأطفال فاقدي السمع في إطار مبادرات الوزارة لعام زايد 2018.

وأكد الدكتور حسين الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات رئيس شعبة الأنف والأذن والحنجرة بجمعية الإمارات الطبية أن الوزارة ستواصل عمليات زراعة القوقعة للأطفال الذين تنطبق عليهم الشروط بعد إجراء 8 عمليات بنجاح في العام 2017 بدعم من أصحاب الخير، ولفت الرند إلى أهمية استمرار مبادرة «ساعدني أسمع» في عام زايد نظراً لمكانة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته وقيمه العظيمة وتخليداً لإرثه بوصفه رمزاً للإنسانية وفعل الخير وإسعاد المحتاجين.