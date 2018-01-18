حمد الشرقي يزور ضريح الشيخ زايد

زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ضريح المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

مواساة

إلى ذلك، قدم صاحب السمو حاكم الفجيرة يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي واجب العزاء في وفاة المغفور له راشد محمد الغثران الصريدي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته مجلس العزاء في وادي السدر بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.