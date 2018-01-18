تدشين صرح زايد المؤسّس في أبوظبي 22 يناير

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمناسبة احتفاء دولة الإمارات بـ«عام زايد»، تحتفل أبوظبي بتدشين صرح زايد المؤسس، في 22 يناير الجاري، والذي أُنشئ تخليداً لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وسيتم تدشين الصرح الذي يأتي تزامناً مع مرور 100 عام على ميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال الكشف عن العمل الفني. كما يأتي تخليداً لذكرى باني الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما قدمه من مبادئ سامية ورؤية ثاقبة وترسيخاً لقيمه النبيلة وإنجازاته العظيمة على مستوى الدولة والمنطقة والعالم أجمع.

ومن المقرر أن يفتح الصرح أبوابه أمام الجمهور في ربيع 2018، وسيقدّم عدداً من التجارب الشخصية مع الراحل الكبير تتيح التعرف عن كثب إلى حياة القائد الإنسان وإرثه وقيمه النبيلة. ويوفر الصرح للزوار فهماً أعمق عن شخصية الشيخ زايد رحمه الله، من خلال العمل الفني المبتكر والمساحات الخضراء، إضافة إلى صور أرشيفية نادرة ومشاهد مصورة ومقالات وقصص عن حياة مؤسس الدولة، وسيختبر الزوار تجارب تفاعلية ملهمة عند زيارتهم للصرح.

وجهة وطنية

ويعد صرح زايد المؤسس الذي يقع عند تقاطع الشارعين الأول والثاني على امتداد شارع الكورنيش في العاصمة أبوظبي ويمتد على مساحة 3.3 هكتارات، معلماً ووجهة وطنية وثقافية يقصدها المواطنون والمقيمون والزوار، ويحتفي بتاريخ الأمة وتراثها، ويثمّن الإرث الخالد للشيخ زايد الذي يُعد منارة للإماراتيين تُرشد الأجيال القادمة نحو التطور والازدهار.

وستنقل محطات التلفزة الرئيسية في الدولة حفل التدشين، كما يمكن لأفراد الجمهور متابعة الحدث على الإنترنت، وذلك عند الساعة 9:30 مساءً.