287 متنافسة في تصفيات دورة زايد بجائزة حصة بنت محمد للقرآن

تحت رعاية حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان نائب الرئيس الأعلى لمؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، انطلقت التصفيات الأولية للمتنافسات في حفظ القرآن الكريم للدورة الـ 7 لجائزة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان للقرآن الكريم دورة عام زايد، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وبدأت التصفيات الأولية للدورة الجديدة على مستوى الدولة في 3 لجان في إمارة أبوظبي ولجنة في المناطق الشمالية من الدولة، وبلغ عدد المتقدمين للتصفيات الأولية 287 من أصل 370 متقدمة للمسابقة.

وقالت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان إن الدورة الجديدة شملت إضافة فئة جديدة وهي فئة أصحاب الهمم وتوسعت إقليمياً للمرة الأولى لتشهد مشاركة متسابقات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في فرع كامل القرآن.

وأوضحت أن الجائزة تهدف إلى خدمة كتاب الله تعالى والعناية به من خلال تشجيع الناشئة على حفظه وإتقانه والتركيز على فئة طالبات المدارس وتشجيعهن على الإقبال عليه والنهل من علومه وتشجيع الطالبات المواطنات على تعلم كتاب الله وحفظه والعناية بفئة أصحاب الهمم من خلال إتاحة الفرصة لهن للمشاركة، مؤكدة مساعي الجائزة للبحث عن المواهب المتميزة في مجال إتقان الحفظ والتجويد والصوت الحسن وتوسيع نطاقها لتصبح إقليمية.

وبدأت التصفيات في العاصمة أبوظبي في مركز البيت متوحد لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة خليفة وفي مدينة العين في مركز صبحة بنت عويص لتحفيظ القرآن الكريم وفي الظفرة في مركز مدينة زايد لتحفيظ القرآن الكريم وفي عجمان في مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بالجرف.

تفاصيل

واستقبلت المراكز الأربعة 147 متقدمة للمنافسات لتبدأ الأسبوع المقبل منافسات طالبات المدارس والبالغ عددهن 140 طالبة على مستوى الدولة، فيما سجل في المسابقة من أصحاب الهمم 21 متنافسة ثمانية من أبوظبي ومتنافسة واحدة من العين و10 متنافسات من دبي إضافة إلى متنافستين من خورفكان.

وبلغ عدد المتقدمات على مستوى المراكز في أبوظبي 36 متنافسة وفي العين 17 والظفرة 14 ودبي 31 وفي عجمان 9 متنافسات وأم القيوين 7 ورأس الخيمة 23 متنافسة وفي الفجيرة 10 متنافسات وخورفكان متنافسة واحدة.

وبلغ عدد المتقدمات من طالبات المدارس في أبوظبي 56 طالبة وفي العين 37 طالبة وفي الظفرة 4 طالبات ودبي 8 والشارقة 6 طالبات وفي عجمان 23 طالبة وأم القيوين 3 طالبات والفجيرة 3 طالبات.

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أعرب هاني الزبيدي عضو مجلس أمناء جائزة الشيخة حصة بنت محمد للقرآن عن تقديره لاهتمام الشيخة شيخة بنت سيف بالجائزة وتوسيع فئاتها ونطاقها، مشيراً إلى أن فروعها بهذه الدورة تشمل 11 فرعاً.