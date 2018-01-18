سعود بن صقر: الإمارات بقيادة خليفة رائدة تنموياً

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تشهد مرحلة جديدة من التنمية والتطوير على المستوى الحكومي حتى غدت دولتنا دولة رائدة في العديد من القطاعات التنموية تتبوأ من خلالها مكانة حضارية رفيعة على المستوى الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس مديري الدوائر المحلية بالإمارة.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تجاذبه أطراف الحديث مع المديرين، عن ارتياحه لأداء الدوائر الحكومية بالإمارة، معبراً عن أمله في أن يكون عام 2018 عام خير وحقبة جديدة من العطاء والتنمية وبذل الجهود ودفع مسيرة التطور والتقدم في الدولة بوجه عام وفي رأس الخيمة على وجه الخصوص.

وطالب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مديري الدوائر ببذل كافة الجهود لتحقيق رؤية الإمارة موجهاً سموه المسؤولين بضرورة الابتعاد عن الروتين في أداء الأعمال وخدمة أفراد المجتمع وأهمية تسريع الإجراءات الحكومية أمام المتعاملين وتطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل الحكومي.

وتطرق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى أهمية الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي للدوائر وتعزيز التنسيق مع المؤسسات والهيئات الاتحادية في الإمارة والتواصل بينهما من خلال آلية موحدة لعمل مشترك بروح الفريق الواحد وصولًا للنهوض بإمارة رأس الخيمة، مشدداً سموه على ضرورة تبني الكفاءات الوطنية المبدعة ورعاية المواهب وتشجيع الإبداع فضلًا عن إعداد وتنمية القيادات في الإدارة العليا لتأهيل الشباب المواطن وتجهيزهم لاستلام الأدوار القيادية في المؤسسات المحلية.