حمدان بن زايد يحضر حفل زفاف سلطان المحيربي

حضر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، حفل الاستقبال الذي أقامه بطي سلطان بطي المحيربي، عصر أمس، في منطقة المحاربة الجديدة بأبوظبي، بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة خليفة أحمد خلفان المحيربي.

كما حضر الحفل، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وسلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين وجمع من المدعوين وأقارب وأهل العروسين. وتخلل الحفل فقرات من الفنون الشعبية واللوحات التراثية.

من جانب آخر، زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة مبارك بن قران المنصوري، في منزله بمدينة غياثي بمنطقة الظفرة.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع المنصوري وأفراد العائلة، مطمئناً على صحته وأحواله.

وثمّن سموه الجهود المخلصة التي قدمها أبناء منطقة الظفرة في بناء مسيرة التنمية، وما زال عطاؤهم يتواصل في إسداء النصح حتى اليوم، وتوجيه الأجيال المعاصرة والتنشئة الصالحة للأبناء.

من جانبه، رحّب مبارك بن قران المنصوري وأفراد أسرته وأبناء مدينة غياثي بالزيارة الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتشريفه لهم وحرصه على زيارتهم ومتابعة أحوالهم. ورافق سموه، خلال الزيارة، سلطان بن خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والمهندس عتيق خميس حمد المزروعي، المدير العام لبلدية منطقة الظفرة، والعميد سهيل سعيد الخييلي، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.