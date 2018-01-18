وضع حجر أساس المبنى الجديد لسفارتنا في بيروت

وضع حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، برعاية وحضور سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني حجر الأساس للمبنى الجديد لسفارة الدولة في منطقة الرملة البيضاء - الجناح.

وشارك في الحفل عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين والسفراء ورؤساء البعثات والدبلوماسيين وشخصيات دينية واجتماعية ورجال الأعمال.

وأزاح الحريري والشامسي والحضور الستارة عن اللوحة التذكارية وقدم إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني مجسماً عن السفارة المتوقع إنجازها بتصميم من المهندس المعماري نبيل غلام وتم أخذ الصور التذكارية. وقال سعد الحريري: «اليوم يوم مبارك بوضع حجر الأساس، وهذا يدل على نظرة الإمارات إلى هذا البلد وإلى الاستقرار فيه والدعم الدائم له خاصة أنها كانت مع دول الخليج السباقة في الوقوف إلى جانب لبنان خلال كل المحن التي مر بها». وأعرب عن شكره وامتنانه للجهود التي بذلها سفير الإمارات لتنظيم الحفل.

وأضاف إن وضع حجر الأساس لهذه السفارة هو رسالة لكل اللبنانيين بأن دولة الإمارات يهمها لبنان والوضع السياسي والاقتصادي والأمني فيه وهي توجه رسالة للجميع بغض النظر عن الخلافات اللبنانية الحالية وهي أنها موجودة لتدعم كل اللبنانيين، مضيفا إنه لطالما كان للإمارات قيادة تنظر نظرة حكيمة إلى المنطقة وهي مع المملكة العربية السعودية دعمتا لبنان وهذا الأمر يطمئننا.

شكر

من جهته قال سفير الدولة لدى لبنان إن وجود الرئيس الحريري دليل محبة وعربون شكر لدولة الإمارات التي لم تميز يوماً في تعاملها بل ساهمت وساعدت في عملية الإنماء والإعمار وتستمر بالوقوف إلى جانب الحكومة اللبنانية من خلال مساعداتها.

وشدد على أن العلاقات الإماراتية - اللبنانية لطالما كانت مميزة وأن ثاني سفارة بعد القاهرة تم افتتاحها في بيروت وذلك تأكيداً على ما نكنه لهذا البلد الشقيق متمنياً أن يكون هذا البناء فاتحة خير لمزيد من توطيد العلاقات وتمتينها.

وأضاف إن وضع حجر الأساس لصرح سفارة الدولة في بيروت أتى برعاية وحضور الرئيس الحريري وحشد من السياسيين والدبلوماسيين والهيئات الدينية والعسكرية والاقتصادية وهو دليل على عمق التعاون بين البلدين الشقيقين ووضع حجر الأساس له معان كثيرة ومنها أن الإمارات مستمرة ببعثتها الدبلوماسية في لبنان ومستمرة بعلاقاتها مع الشعب اللبناني في كل الظروف.

وأكد السفير أن هذه السفارة ستكون معلماً نموذجياً يتناسب مع تطور الإمارات وتقدمها خاصة أنها باتت تستقطب العالم أجمع من خلال ابتكاراتها العمرانية التي طبعت معالمها الحالية.

وفي نهاية الحفل قدم السفير الشامسي ميدالية وشهادة تقدير لكل من نائب رئيس مجموعة الخرافي المحامي لؤي جاسم الخرافي التي تتولى عملية البناء والمهندس المعماري نبيل غلام.