حميد النعيمي يحضر مأدبة غداء أقامها عبدالرحمن الشرفاء

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مأدبة الغداء التي أقامها أمس عبد الرحمن أمين الشرفاء بمنزله بمنطقة مشيرف تكريماً لسموه.

حضر المأدبة إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وراشد عبدالله النعيمي وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وعدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء إمارة عجمان ورجال الأعمال وكبار المسؤولين.