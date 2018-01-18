عمار النعيمي يصدر قراراً بتعيين هاجر الحبيشي مديراً تنفيذياً لـ «عجمان للإحصاء»

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تعيين الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، مديراً تنفيذياً لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.

ويسمى القرار «قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم «1» لسنة 2018، بشأن تعيين المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية».

ويأتي القرار، بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم «4» لسنة 2014، بشأن إعادة تنظيم المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، المعدل بالمرسوم الأميري رقم «10» لسنة 2017، وعلى المرسوم الأميري رقم «4» لسنة 2017، بشأن قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، وعلى المرسوم الأميري رقم «6» لسنة 2017، بشأن تنظيم العمل الإحصائي في إمارة عجمان، وعلى القرار الأميري رقم «13» لسنة 2014، باعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس التنفيذي، وعلى المرسوم الأميري رقم «28» لسنة 2017، بشأن إنشاء مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وبناء على توصية من أمين عام المجلس التنفيذي.

ونص القرار، على أن يستحدث بموجب هذا القرار، درجة مدير تنفيذي، ضمن موازنة وظائف مركز عجمان للإحصاء والتنافسية بموازنة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للعام المالي 2018، وتعين الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي مديراً تنفيذياً، وتكون خدمتها لدى حكومة الإمارة، متصلة بكل ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية أو مالية.

وينفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمم على الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه، كل في ما يخصه.