ثاني الزيودي:المشروع يعزز مكانة الإمارات عالمياً

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «اعتدنا من القيادة الرشيدة ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مثل هذه القرارات الحكيمة التي تستهدف الارتقاء بمكانة الدولة في القطاعات كافة، وخصوصاً في مجال حماية البيئــة والحفــاظ علــى مواردها الطبيعيــة وتنوعهــا البيولوجــي».

واجهة سياحية

وأضاف: «إطلاق محمية المرموم سيصب في تعزيز تصنيف الدولة عالمياً في ترتيب الدول من حيث مساحات المحميات الطبيعية مقارنة بالمساحة الكلية، والذي تحتل فيه مراتب متقدمة عالمياً، كما يساهم القرار في دعم جهود تعزيز الدولة كواجهة للسياحة البيئية عالمياً من خلال توفير مزيد من المناطق التي تضم التنوع البيئي والبيولوجي الطبيعي للبيئـة المحليــة».