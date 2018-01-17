«تنفيذي الشارقة» يستعرض استراتيجية التحوّل الرقمي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي، صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

واستهلت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات التي تحقق رؤية إمارة الشارقة في خدمة المواطنين والقاطنين على أرضها. واطلع المجلس على المقترح المقدم من دائرة العلاقات الحكومية حول استراتيجية التحول الرقمي لحكومة الشارقة للعام 2018 وعرض آلية التنسيق بين الدوائر المختلفة في الإمارة.

واستعرض الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي، استراتيجية التحول الرقمي، حيث تضمنت خطة العمل المقترحة لتوحيد وتصنيف البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، مؤكداً أنها ستضمن تطويراً للعمل وترقيته وفقاً لأحدث أنظمة الاتصال والتواصل الرقمي وتوحيد خطة عمل متكاملة لتطوير الخدمات الإلكترونية.

وأوضح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي أن خطة عمل المشروع سيتم العمل بها وفقاً لـ 4 عناصر رئيسية تشمل توحيد وتصنيف البيانات، وتوحيد وتصنيف الخدمات الحكومية في إطار الآلية المركزية، وإنشاء «لوحة الشارقة» للحصول على جميع البيانات بطريقة مباشرة عبر برنامج موحد، وتطوير البنية التحتية للخدمات الإلكترونية.

وانتهى رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي إلى تقديم عدد المبادرات الرئيسية للمساهمة في تحقيق استراتيجية التحول الرقمي لحكومة الشارقة.