«الشؤون الاستراتيجية» يناقش سياسة الصحة المدرسية

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح أمس اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من القطاعات المختلفة.

حضر الاجتماع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، وعبدالله محمد البسطي أمين عام المجلس التنفيذي، واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

ومطر محمد الطاير مدير عام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وحسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وسعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، وعبد الرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية، وسامي أحمد القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية.

واطلع الحضور على سياسة الصحة المدرسية التي قدمتها هيئة الصحة في دبي حيث استعرضت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة المشكلات الصحية التي تواجه الطلبة الإماراتيين والمقيمين في دبي وسبل الوقاية من الأمراض وتعزيز أنماط الرعاية الصحية للطلبة، مبينة ارتباط السياسة بالخطط الاتحادية والمحلية مثل «خطة دبي 2021» و«رؤية الإمارات 2021»، حيث تهدف السياسة إلى الوقاية من الأمراض والكشف المبكر وتطوير أنظمة المعلومات والبحوث الصحية.

واشتمل العرض على العوامل التي دعت إلى إعداد سياسة الصحة المدرسية منها انتشار المشكلات الصحية في المدارس والاهتمام الحكومي والعالمي ببرامج الصحة المدرسية، فضلاً عن ضرورة وجود منهجية موحدة تلتزم بها جميع الأطراف المعنية بمواجهة تحديات الصحة المدرسية. كما تضمن العرض بعض المقارنات المعيارية العالمية للطلاب أبرزت أهم التحديات التي تواجه الصحة المدرسية في العالم.

تدابير

وتناول العرض محاور السياسة وبرامجها الاستراتيجية والتي تتماشى مع غايات «خطة دبي 2021» في اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على نمط حياة صحي وسليم لأفراد المجتمع، حيث يتمثل المحور الأول في السياسة في تعزيز أنماط الحياة من خلال تشجيع ممارسة النشاط البدني وتناول القدر الكافي من الأغذية الصحية ومكافحة السمنة.

فيما يهدف المحور الثاني إلى الوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها من خلال رفع الوعي الصحي بأهمية التطعيمات المعتمدة والتزام الأسر بتطعيمات الأطفال وزيادة التغطية بالكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية.

ويتمثل المحور الثالث للسياسة في تطوير أنظمة المعلومات والبحوث الصحية من خلال بناء قاعدة بيانات ونظام معلومات صحية شامل ومتكامل وتشجيع إجراء البحوث الصحية.

واطلع الحضور على استراتيجية الصحة النفسية 2021 قدمها الدكتور محمد آل رضا مدير مكتب التحول التنظيمي هيئة الصحة في دبي، حيث استعرض أهم الفجوات في نظام الصحة النفسية ومستوى الخدمات المقدمة في الإمارة مع تحديد لأهم البرامج الاستراتيجية للوصول إلى أفضل النظم العالمية في هذا المجال.

مشكلات

وأوضح العرض أهمية النظر للمشكلات المتعلقة بالأمراض النفسية في المجتمع ورفع التوعية بالصحة النفسية والتثقيف الصحي إضافة إلى النموذج المستهدف لإمارة دبي في دمج خدمات الصحة النفسية مع الرعاية الصحية الأولية.

وتضمنت أجندة الاجتماع موضوعات اجتماعية أخرى مثل استراتيجية قطاع الثقافة والفنون للأعوام 2017 -2021 التي أعدتها هيئة دبي للثقافة والفنون قدمتها لطيفة بن دميثان مدير مكتب تنفيذي مكتب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة إضافة إلى استعراض هيئة تنمية المجتمع لاستراتيجية الطفولة المبكرة في إمارة دبي 2021 قدمتها نوف السويدي مدير إدارة الاستراتيجية في الهيئة.

جهود

ويأتي الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في جميع القطاعات وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات لتحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.

مهام

ويضطلع مجلس الشؤون الاستراتيجية بمهام عدة منها اقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة في مختلف المجالات في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات المقترحة من الجهات، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسية وتقييمها.