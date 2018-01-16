"الوطني الاتحادي" يؤكد أهمية تطوير التشريعات بما يواكب التحديات العلمية المستقبلية

أكد المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، أهمية تطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل بهدف مواكبة تطوير التشريعات للتحديات العلمية والتكنولوجية المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، والثورة الرقمية ومئوية الإمارات 2071م، وتخصيص إدارة في الوزارة تعنى بتطوير واستقبال المقترحات والأفكار واستطلاع الرأي فيما يتعلق بتطوير التشريعات في الدولة.

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل وشدد المجلس الوطني الاتحادي في توصياته التي تبناها خلال مناقشته موضوع " سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات"، على أهمية عقد ورش عمل وندوات تعريفية بأي تشريع بعد صدوره بهدف رفع مستوى التوعية بأهميته وأغراضه للجهات المعنية وذات الصلة بالتشريع، وعلى وضع خطط عمل محددة وبرامج معنية بشأن التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة لتحقيق هدف تطوير التشريعات.

وأكد على أهمية وضع برامج عمل محددة بشأن قياس الأثر التشريعي من خلال التعاون بين وزارة العدل والجهات المعنية بتطبيق التشريع والعمل على إنشاء وحدة بحوث في مستقلة في الوزارة تعنى بقياس الأثر التشريعي، وإعداد دليل يُعنى بعملية إعداد التشريعات للجهات الأخرى لتعزيز دور الجهات المعنية ورفع كفاءتها في إعداد التشريعات، وضرورة تطوير الدراسات والبحوث التشريعية في الوزارة خاصة فيما يتعلق بالدراسات الاجتماعية للتشريع واحتياجات المجتمع من التشريع والنتائج الاجتماعية المتوقعة من التشريع.

وناقش المجلس هذا الموضوع من محورين هما: الاستراتيجية والمبادرات في شأن تطوير التشريعات والخدمات القانونية، ومراحل وآلية إعداد التشريعات في اللجنة الفنية.

ووجهت علياء سليمان الجاسم سؤالا حول " توطين تخصص طب الأشعة "، ووجه سعيد صالح الرميثي سؤالا حول "خصخصة الموارد البشرية في وزارة الصحة"، إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس - وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي "نستبشر بأن نستهل الجلسة الأولى للمجلس في عام 2018، عام زايد، زايد الخير والعطاء، زايد القيم والارتقاء، طيب الله ثراه، وجزاه كل خير عن كل ما قدمه من عظيم المنجزات، وما تركه لشعب الإمارات من موروث هائل وإرث طائل من القيم والمبادئ والإنجازات في جميع المجالات".

ورفعت بهذه المناسبة خالص التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، وشعب الإمارات الكريم.

وأكدت أن إنجازات القادة العظام في التاريخ الإنساني تقاس بما قدموا لدولهم وشعوبهم والبشرية جمعاء؛ ومن هذا المنظور، فإن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولتنا وباني نهضتنا، طيب الله ثراه، هو أحد أعظم القادة السياسيين والإنسانيين على مر التاريخ والعصور، فقد بنى دولة رائدة، ليس بتجربتها التنموية الفريدة في توظيف الموارد الطبيعية لمصلحة الانسان فقط، بل أيضاً برسالتها الحضارية وقيمها ومبادئها الإنسانية النبيلة، وبما أسس من دولة نموذج للتطور والنهضة والتعايش والتسامح، وبما امتلك من حكمة و رؤية استراتيجية واعية بعيدة المدى سبقت عصرها، وبما اكتسب من احترام وتقدير في ارجاء العالم من الصغير قبل الكبير، وبقدر ما أسهمت أياديه البيضاء في رفع المعاناة ورسم ابتسامة الأمل والتفاؤل على شفاه ملايين المحتاجين والفقراء والمحرومين من دون تفرقة بين لون وجنس وعرق ودين ولا زال إلى اليوم بحر عطائه ممتد، ففي كل بقعة من أنحاء العالم، نجد بصمة خير زايد.

واكدت ان القائد المؤسس، طيب الله ثراه، حرص على تكريس نهج الشورى، وأن يربط في ذلك بين نهج الآباء والأجداد ومؤسسات الدولة العصرية، وكان تأسيس المجلس الوطني الاتحادي أحد الركائز الأساسية التي حرص عليها، طيب الله ثراه، واعتمد عليها في إرساء دعائم البناء الاتحادي، انطلاقاً من أن المجلس يجسد الإرادة الوطنية باعتباره ممثلاً لشعب الامارات.

ولأن بناء الوطن مسؤولية الجميع كما كان يؤكد دائماً، فقد حظي المجلس برعاية ودعم من لدن القائد المؤسس، إيماناً منه، طيب الله ثراه، بأهمية المشاركة السياسية للمواطنين في العمل الوطني، حيث كان يرى في المجلس نبض الأمة وعوناً للحكومة للقيام بواجباتها وشريكاً لها في المسؤولية الوطنية.

وقالت "في مستهل عام زايد، عام الوفاء والعرفان لمؤسس دولتنا وباني نهضتنا، نؤكد أننا جميعاً أمام فرصة ثمينة كي نعمق مبادئ وقيم القائد المؤسس، ونعمل جاهدين على نشرها في ربوع العالم أجمع، وأن نسعى بكل تصميم وإرادة على تحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات، واستكمال المشروع الحضاري الذي أسسه الراحل العظيم، وأن تتواصل مسيرة زايد الخير والبناء التي غرسها في كل شبر وكل بقعة من أرض الامارات".

وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي سيكون دائماً داعماً لكل مبادرات وفعاليات وأنشطة "عام زايد"، وسيطلق أيضاً مبادراته، ويعمل على أن يعزز جهود قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم في أن يكون هذا العام عاماً استثنائياً وعاما استرشادياً لنا في مسيرتنا، مسيرة التنمية الشاملة المستدامة لدولتنا بإذن الله.

واعربت عن خالص شكر وامتنان المجلس الوطني الاتحادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي عبر بكل حب وصدق وإخلاص وبلاغة عنا جميعاً من خلال مبادرة "رسالة الشكر" الرائعة التي أطلقها، وعبر ت عما يجول في صدور أبناء شعب الامارات جميعاً من مشاعر ولاء وانتماء وعرفان بالجميل حيال جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يهب حياته بالفعل من أجل الوطن، ويعمل بكل إخلاص وتفان على ضمان العيش الكريم والرفاه والسعادة للمواطنين، ورسخ لدولتنا مكاناً ومكانة متقدمة بين الدول الأكثر تطوراً في العالم.

وقالت إن رسالة الشكر هذه ستبقى علامة تاريخية فارقة على تأصل قيم الوفاء وروح الوحدة والاتحاد وعمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين قادتنا، والتي نحظى بها، أدام الله علينا هذه النعمة، وأطال في أعمارهم جميعاً ووفقهم وسدد على دروب الخير خطاهم وباسمنا جميعاً، وباسم شعب الامارات، نقول: شكراً محمد بن راشد ... شكراً محمد بن زايد.

وأكدت أن التاريخ سيسجل بكل فخر واعتزاز انتصارات وبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي لا تحرر فقط أرض اليمن الشقيق، بل تلحق هزيمة ساحقة بالمخطط الإيراني التوسعي الطائفي في المنطقة.

واشارت معاليها الى أن الشعبة البرلمانية واصلت نشاطها على مدى الأسبوعين الماضيين، اللذين حفلا بنشاط مكثف للمجلس على الصعيدين الخارجي والداخلي.

واعربت عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم وتشجيع الشباب وتحفيزهم بشكل قوي، من خلال تركيز "أسبوع أبوظبي للاستدامة" هذا العام على الشباب، وتأكيد سموه أمس على "أنه لا يمكن مناقشة المستقبل بمعزل عن ضمان دور فاعل للشباب".

وقالت وفي إطار الدور المنوط به في مجال المسؤولية والمشاركة المجتمعية، وتجسيداً للشراكة القائمة بين المجلس الوطني الاتحادي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، تبنى المجلس اليوم، بحمدالله وشكره ، مبادرة وطنية شاملة لتدريب أكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع الإماراتي على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية عبر خطة وطنية مدروسة، وذلك تعزيزاً للجهود الهادفة إلى تقليل نسبة الوفيات والحد من آثار أمراض القلب، التي تشمل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، وتعد السبب الرئيسي للوفيات في الدولة، ما يضفي على هذه المبادرة أهمية مجتمعية استثنائية.

وشكرت معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزارته الموقرة على هذه المبادرة الوطنية المتميزة، التي أطلقت بشراكة استراتيجية مع المجلس الوطني الاتحادي. بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بتلاوة أحمد شبيب الظاهري أمين عام المجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطتي الجلستين الخامسة والسادسة المعقودتين بتاريخ 19 و 20 ديسمبر 2017 م.

واطلع المجلس على أربع رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سؤال " خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين " و" احتساب نسب التضخم في المعاش التقاعدي "، وحول سؤال " تقسيط مبلغ ضم الخدمة"، وحول سؤال " عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية ".

وأكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على أهمية وضع اطار زمني خاص بالموافقة على التوصيات التي يتبناها المجلس ويتم رفعها من قبل المجلس إلى الحكومة ومتابعة هذه التوصيات من قبل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

ورد معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة وتنمية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، قائلا إن بعض التوصيات فيها من الشمولية والاحاطة بمجموعة من النقاط مما يتطلب ان تمر على أكثر من جهة، والجميع يعلم أن بعض الجهات متعددة أوجه التأثير بالتشارك مع حكومات محلية وأكثر من ارتباط وقد يتطلب الرد على توصية الانتظار لحين اجتماع الكثير من الجهات، مضيفا ان هذا ينتج عنه بعض التأخير، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تفعيل هذه القناة بهدف السرعة وأكثر فاعلية.

كما اطلع المجلس على ثلاث رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس - وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية "، وفي شأن موضوع " سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية "، وبشأن رد معالي وزير العدل على الرسالة الصادرة من المجلس بشأن سؤال العضو سالم عبيد الشامسي حول " عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية " .

ووافق المجلس على إحالة أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان اطلع المجلس على تقرير وارد من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن توصيات موضوع " سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ".

ووجهت علياء سليمان الجاسم عضوة المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ينص على ما يلي: "في ظل قلة أعداد الأطباء المواطنين العاملين في تخصص طب الأشعة، ما هي خطة الوزارة في توطين هذا التخصص الهام".

ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع مشيدا بطرح الأعضاء والتفاعل مع هموم وشؤون المواطنين والنقاش بهذه الفعالية والتميز، مضيفا أن موضوع السؤال هو شأن عام ما يتعلق بطب الأشعة وينطبق على التخصصات النادرة والفنية وهذا أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الصحي، والوزارة تبنت مجموعة من المبادرات لدعم المهن الطبية المساعدة، وهناك تنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لتطبيق مسارات للمتخصصين في المهن الطبية وفيما يحقق اهداف استراتيجية الوزارة.

وقال هذه المبادرة قيد الدراسة ونتمنى أن ترى النور قريبا وهناك برنامج لتشجيع الدراسات الطبية العليا وهناك 15 تخصصا للبورد العربي وهناك ما يقارب من 3 الاف و777 طالبا يدرسون ونتوقع ان يتخرج 3700 مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، وتم ا لتوقيع مع مجموعة من الجامعات واتفاقيات مع العديد من الجامعات، وهناك ما يقارب من 250 موظفا لدى الوزارة في قطاع الأشعة، مضيفا أن الوزارة تقدم الكثير والتحدي الأكبر هو تقديم الخدمة العلاجية المتميزة وتنظيم القطاع بما يتلاءم مع السوق.

وعقبت الجاسم قائلة ذكرت ان هناك 250 موظفا وهناك 15 مقعدا للبرد العربي ما هو مصير هؤلاء في ظل توجه الوزارة للخصخصة الموارد البشرية وانا اقصد تخصص أطباء الأشعة.

ورد الوزير قائلا الوزارة مستعدة لاستقبال الخريجين لأربع سنوات ولكن هناك تنافس لمجموعة من الجهات.

ووجه سعيد صالح الرميثي عضو المجلس سؤالا إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ينص على ما يلي:" قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخرا بخصخصة جزء من الموارد البشرية لديها المواطنة وغير المواطنة، حيث أنهت خدمة موظفي بعض الأقسام بالوزارة ونقلوا على شركة خاصة تتولى الأمر، فما الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء".

ورد معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع قائلا فيما يتعلق بموضوع تأهيل الخدمات ولا يخفى على الجميع الإعلان عن الحكومة الجديدة وضم معظم الخدمات للقطاع الخاص في ظل التوجهات الجديدة، مضيفا ان هذا توجه واضح من القيادة حرصا على رفع مستوى الأداء وتوجه عام لتحسين جودة وفعالية الخدمات.

وقال أتمتة الخدمات التي تم خصصتها وتقليل التكاليف على الوزارة مؤكدا انه لن يتم الاستغناء عن مواطن ومواطنة والوزارة تسعى الى استقطاب الكوادر الفنية المواطنة.

وعقب الرميثي قائلا السؤال يستهدف اقسام مختلفة من الوزارة وهم متخصصون في المختبرات والأشعة وكان يعملون في الوزارة، مضيفا ان هناك مخاوف لدى المواطنين الذين يعملون في اقسام تم تحديدها لخصخصتها وليس لديهم معلومات عن الشركة وهي غير معروفة لديهم، وهذا حرصا منهم على الأمن الوظيفي مؤكدا أن الوزارة استثمرت فيهم الكثير من بداية الدراسة، متسائلا هل هذا التأهيل يضمن للموظفين المواطنين في الشركات الجديدة نفس الامتيازات والأمن الوظيفي، مؤكدا أهمية إيجاد نظام لتأهيل نظام البشرية المواطنة وأن يكون هناك نظام موارد بشرية موحد لدى المواطنين الذين يعملون لدى الشركات الخاصة.

وقال الفنيين في الوزارة هم يتطلعون الى مستقبلهم في العمل الصحي متسائلا عن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة للشركة والامتيازات التي طالبت فيها وهل بعد سنوات من تطبيق النظام سيكون هناك تأثير مباشر على المواطن.

ورد معالي الوزير قائلا ان الحكومة والوزارة استثمرت الكثير في أبنائها الموجودين وما زالت ومن غير المعقول أن تستغني بكل سهولة عن المواطنين، مضيفا أن الشركات التي تم تحديدها أيضا لن يتم التوقيع مع شركة غير معروفة وتم التعاقد مع أكبر الشركات في العالم المعنية المتخصصة، والشركة قابلت اكثر من 165 من موظفي المختبرات في الوزارة، مضيفا ان الوزارة فتحت الخيار لمن يريد أن ينتقل للشركة بهدف التطوير وعلى الأقل هناك 10 من موظفي المختبرات انتقلوا فعلا وبعضهم حصل على راتب اعلى بنسبة 15 بالمائة والشركة دفعت رواتب وخدمات أكثر، مضيفا ان الشركة قامت بواجبها في هذا المجال وبدأت التطبيق في هذا العام.

وعقب الرميثي قائلا بشكل عام هناك تخوف من المواطنين من الانخراط في العمل في هذه الشركات، والرقم كبير من العمالة الوطنية المتخصصة ونتمنى ان يتم التقييم بعد سنة وأن يتم التعديل مؤكدا أن لا يتم حدوث تسريب وظيفي من المتخصصين وان يتم إعادة في حالة تعثرت امورهم، متسائلا عن نوعية نظام الموارد البشرية الذي تم توقيعه مع الشركة.

ورد معالي الوزير مؤكدا أن النقطة الأولى أن الوزارة لم تخاطب أي مواطن وتطلب منه الانتقال إلى الشركة والجميع محتفظ في وظائفه وتم فتح الباب لمن يرغب في الانتقال إلى الشركة، وتم المحافظة على نفس المزايا في نظام المعاشات والرواتب والامتيازات وهناك من زادت رواتبهم، وموظفو الوزارة موجودون في الوزارة ومن أراد الانتقال الباب مفتوح، ونحن حريصون على شراكة فاعلة ومؤثرة للعمل مع القطاع الخاص.

وقبل مناقشة المجلس موضوع "سياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات"، وافق على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، الذي أشار إلى أن المجلس أحال هذا الموضوع إلى اللجنة في جلسته الثانية المعقودة بتاريخ 29 نوفمبر 2016 م، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض ستة اجتماعات لدراسة الموضوع.

وقدم معالي وزير العدل عرضا بين أبرز ملامح سياسة وزارة العدل في مجال تطوير التشريعات، مبينا ان دستور الدولة يحكم دور الوزارة في مجال التشريع وهناك دور تشريعي ودور مساند يتمثل في مساعدة الوزارات الأخرى في صياغة القوانين الخاصة بها، والاختصاصات واضحة ولا يمكن التوسع فيها او القياس عليها وبالتالي اختصاص وزارة العدل في مجال التشريع هو مقيد وفق الدستور والقانون.

واستعرض الدورة التشريعية للقوانين المقترحة من قبل الوزارات ومراحلها المتتالية مبينا ان دور الوزارة ينحصر في مرحلة واحدة ويتمثل حصرا بما تختص به إدارة الفتوى والتشريع في الوزارة، مضيفا أنه ورغم الاختصاص المحدد للوزارة الا انها تعمل على معاونة سائر الوزارات في اعداد تشريعات وفق استراتيجية متكاملة تتضمن خطة الوزارة والاهداف الخاصة بالتشريع على ان تكون التشريعات ملبية للاحتياجات الداخلية ومواكبة للتطورات ومستشرفه للمستقبل، وهناك دور لعملية الاستشراف المتغيرة العملية والاجتماعية والتكنولوجية في الدولة، وهناك منهجية متطورة لقياس الأثر التشريعي يتم تطبيقه على التشريعات.