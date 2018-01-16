توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبراً أحياناً .. فيما ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام مثيرة للغبار أحيانا خاصة على المناطق المكشوفة تقل سرعتها خلال الليل.

وقال إن الرطوبة النسبية ستزداد خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.



وذكر المركز في بيان له أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - غربية / 15 - 30 / 40 كم/ ساعة على اليابس تصل 30 - 40 / 45 كم/ساعة على البحر.. فيما سيكون البحر مضطربا.. مع ارتفاع الموج من 2 - 4 /5 أقدام قرب الساحل ومن 5-7 أقدام في العمق يصل 9 أقدام في البداية.. فيما سيحدث أعلى مد عند الساعة 12:50 وأدنى جزر عند الساعة 20:09.

درجات الحرارة نسب الرطوبة

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا

أبوظبي 23 13 80 30

دبي 24 14 85 35

الشارقة 23 12 80 30

عجمان 24 13 85 45

أم القيوين 24 12 85 50

رأس الخيمة 23 13 85 45

الفجيرة 27 19 65 25

العين 24 12 95 25

ليوا 22 10 85 30

الرويس 21 11 80 35

السلع 22 12 85 30

دلما 21 14 80 50

طنب الصغرى 22 16 80 45

طنب الكبرى 22 16 80 45

أبوموسى 22 16 80 45