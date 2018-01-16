إطلاق أول مزاد إلكتروني للأرقام المميزة في عجمان

أطلقت الإمارات للمزادات أمس أول مزاد إلكتروني لبيع الأرقام المميزة للوحات المركبات في إمارة عجمان من الفئة " اتش " ويتضمن / 44 / رقما وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها عبر الهواتف الذكية.

وقال عمر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات - الشركة المتخصصة في مجال تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط - إن المزاد الإلكتروني الأول في إمارة عجمان يتضمن عددا من الأرقام المميزة للوحات السيارات حيث يشمل لوحة واحدة ثنائية و/ 10/ لوحات ثلاثية و/ 16 / لوحة رباعية و/ 17/ لوحة خماسية .

وأشار إلى أن المزاد يستمر عبر الموقع الإلكتروني للشركة والتطبيقات الذكية على الهواتف المتحركة حتى 27 يناير الجاري وذلك سعيا من الشركة وبالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة لتقديم أفضل الخدمات للراغبين باقتناء لوحات مركبات تحمل أرقاما مميزة.

وقال المناعي إن المزاد يشهد إقبالا لافتا منذ إطلاقه نظرا لأنها المرة الأولى التي تطرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاد إلكتروني في إمارة عجمان حيث يتيح المزاد الفرصة أمام الجميع لاقتناء لوحات تحمل أرقاما مميزة من خلال أحدث نظم المزايدة وأكثرها سهولة وشفافية في العالم.

يذكر أن الإمارات للمزادات نظمت خلال نوفمبر2017 أول مزاد علني على لوحات المركبات في إمارة عجمان وحقق تسعة ملايين و/ 131 / ألف درهم حصيلة بيع / 50/ رقما مميزا من الفئة " اتش" بحضور أكثر من / 850 / شخصا.