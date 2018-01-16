" الأرصاد " يحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار

المصدر:
  • وام
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حذر المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألفي متر أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة المثيرة للغبار والأتربة حتى الساعة 10 من مساء اليوم.

 

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