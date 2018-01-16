" الأرصاد " يحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار

حذر المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألفي متر أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة المثيرة للغبار والأتربة حتى الساعة 10 من مساء اليوم.
حذر المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألفي متر أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة المثيرة للغبار والأتربة حتى الساعة 10 من مساء اليوم.
أكد المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، أهمية تطوير الخطة الاستراتيجية
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن تحديد 10 في
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبراً أحياناً .. فيما ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام مثيرة للغبار أحيانا خاصة على المناطق المكشوفة تقل سرعتها خلال الليل.
أطلقت الإمارات للمزادات أمس أول مزاد إلكتروني لبيع الأرقام المميزة للوحات المركبات في إمارة عجمان من الفئة " اتش " ويتضمن / 44 / رقما وذلك عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها عبر الهواتف الذكية.
حذر المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي المركبات من تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ألفي متر أحيانا على بعض
أعلنت جامعة الإمارات يوم أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الوطن هدفها بناء علاقة شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون والعمل المشترك للمساهمة في النهوض بالتعليم، والابتكار، والبحث العلمي، وبناء الكوادر العلمية المواطنة..
تزامناً مع "عام زايد".. وزعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية حواسيب آلية على 500 طالباً وطالبة في التعليم العالي من جامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين.
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة
زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، منطقة وادي الحلو،
نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس 3 قضايا طعن مثل خلالها 3 مواطنين إماراتيين، صدرت بحقهم أحكام مختلفة من قبل محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بتهمة تبني أفكار إرهابية.
أعلنت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها.