«طرق دبي» تحتفي بتكريم الدفعة الأولى من خريجي برنامج تمكين مع الهيئة

كرّم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدفعة الأولى من خريجي برنامج تمكين مع الهيئة، والبالغ عددهم 16 خريجة جامعية، وهو برنامج أطلقته الهيئة تجاوباً مع مبادرتي عام زايد وعام الخير اللتين أعلنهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وساهم البرنامج بحصول 13 خريجة على وظائف ضمن كادر الهيئة وخارجها بعد إتمامهن التدريبين النظري والعملي.

وقال مطر الطاير: إن برنامج «تمكين مع الهيئة» يمثل إحدى ثمار مبادرات الهيئة الداعمة لعام الخير، حيث قامت الهيئة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، باستحداث هذا البرنامج، لتدريب الخريجين المواطنين من أبناء وبنات الدولة ممن مرّ على تخرجهم عام دون التحاقهم بوظيفة، على أفضل ممارسات العمل الوظيفي والإداري، لتأهيلهم للدخول بثقة إلى سوق العمل، عبر مهارات تعزز قدرتهم على تولي مهام وظيفية وفق مجالاتهم الأكاديمية، الأمر الذي يعكس حرص الهيئة على لعب دور فعّال في توطين الوظائف، والدفع بكوادر مؤهلة إلى القطاعات الوظيفية.

استقطاب

وأكد الطاير أن الهيئة إلى جانب قيامها بتنفيذ الجسور والطرق، ومشاريع النقل والمواصلات المختلفة، والأنظمة المرورية الذكية، فهي أيضاً تُعد وتؤهل الكوادر البشرية لتحمل مسؤوليتها في عملية البناء والتنمية، موضحاً أن الهيئة وضعت ضمن غاياتها الاستراتيجية أن تكون الخيار الوظيفي الأول للموارد البشرية المؤهلة، من خلال زيادة القدرة التنافسية على استقطاب الكفاءات المهنية العالية.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت العام المنصرم برنامج «تمكين مع الهيئة»، الرامي إلى تدريب الخريجين والخريجات الجامعيين من المواطنين لمدة 6 شهور ممن لم يلتحقوا بوظائف خلال عام على تخرجهم، وذلك لتأهيلهم على الانخراط في سوق العمل، وقد تلقت منتسبات البرنامج محاضرات متخصصة في المهارات السلوكية والإدارية، فضلاً عن تدريبهن في مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة، لإكسابهن المزيد من الخبرات العملية.