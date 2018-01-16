الطاير يستعرض مشاريع الطاقة المستدامة في دبي

استقبل سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، على رأس وفد رفيع من الوزارة، وذلك في مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، واستعرض أهم المشاريع والمبادرات والبرامج، التي تقوم بها الهيئة التي تتبنى الاستدامة كونها جزءاً من رؤيتها.

وقد حضر اللقاء الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد بوشهري، وكيل وزارة الكهرباء والماء في دولة الكويت، ومحمد بن عبد الله أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، ومن جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز.

والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس-قطاع الابتكار والمستقبل، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس- المشاريع الخاصة. واستعرض سعيد محمد الطاير أمام الوزير البحريني والوفد الزائر أهم المشاريع والمبادرات والبرامج، التي تقوم بها الهيئة التي تتبنى الاستدامة كونها جزءاً من رؤيتها.

حيث طورت استراتيجية تتضمن الأبعاد الثلاثية للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكداً التزام الهيئة الراسخ بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 والتي ترمي إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2050، حيث يأتي مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

مشروع الطاقة

وتحدث الطاير عن أهم مكونات مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومراحل إنجازه وأهدافه الاستراتيجية، منوهاً بأنه تم بنجاح استكمال المرحلة الأولى من المجمع بقدرة 13 ميجاوات عام 2013، وتم تشغيل المرحلة الثانية من المجمع بقدرة 200 ميجاوات في شهر مارس من عام 2017، والتي تم تنفيذها من خلال شراكة هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي قادته شركة «أكوا باور» السعودية .