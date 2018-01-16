مذكرة لتقييم مهارات 450 موظفاً في بلدية دبي

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع بلدية دبي، لتقييم الكفاءات والمهارات السلوكية للمرشحين المستهدفين من موظفي بلدية دبي وتقييم مدى ملاءمتهم للغايات التي تستهدفها البلدية.

ووقع المذكرة عائشة محمد المحياس مدير إدارة بناء القدرات الوطنية بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومروان بيات الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم مركز تقييم الكفاءات التابع لدائرة الموارد البشرية الذراع الرئيسية لقياس كفاءات موظفي حكومة دبي، بتقييم الكفاءات والمهارات السلوكية لنحو 450 موظفاً من بلدية دبي، بمختلف فئاتهم، من الموظفين الجدد، والموظفين ذوي المناصب الإشرافية، والعاملين في خدمة المتعاملين .