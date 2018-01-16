«أو إس إن» ترعى برنامج الخصومات «امتيازات»

وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مذكرة تفاهم مع «أو إس إن» شبكة الترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترعى بموجبها الأخيرة برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية «امتيازات» وتقدم عروضاً خاصة وامتيازات حصرية لموظفي الحكومة الاتحادية على كل خدماتها ومنتجاتها.

وقع المذكرة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، ومارتين ستيوارت الرئيس التنفيذي لشركة «أو إس إن». وأكد الدكتور عبد الرحمن العور أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حجم الاهتمام الذي بات يحظى به برنامج «امتيازات» من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص الراغبة في رعاية البرنامج وتقديم العروض الحصرية لموظفي الحكومة الاتحادية.