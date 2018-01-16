289 ألف مشترك و261 مؤسسة تحت مظلة منصة الإمارات للتطوّع

بلغ عدد المتطوعين المسجلين بمنصة الإمارات للتطوع مع بداية العام الجاري 289 ألفاً، فيما بلغ عدد المؤسسات المشاركة 261، ووصلت عدد الفرص التطوعية الحالية 29 فرصة، تتوفر في عدد من المجالات، التي تشمل البيئة والرياضة والترفيه، والصحة والتعليم وخدمة المجتمع.

وأوضحت حصة تهلك مستشارة وزارة تنمية المجتمع، أنهم يعملون من خلال المنصة الإلكترونية على ترسيخ روح التطوع وتوفير برامج التطوع التخصصية في كل فئات المجتمع، بما يضمن تمكينها من تقديم خدمات حقيقية لمجتمع الإمارات والاستفادة من الكفاءات الموجودة في كل المجالات، وتوجيه هذا المجهود لقضايا وأهداف وطنية معينة تتناسب مع الأجندة الوطنية للدولة.

وقالت: إن المنصة من شأنها إيجاد قاعدة كبيرة للبيانات خاصة بالوزارة للتعرف على أعداد المتطوعين وخبراتهم، وتخصصاتهم والقطاعات التي يخدمون بها، لتقوم الوزارة بالتنسيق وتحديد المستهدفات والبرامج المطلوبة وتوجيه العمل نحوها، بما يعود نفعاً على مجتمع الإمارات وشرائحه المختلفة.

وتابعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على تنفيذ مبادرات تستهدف فتح أبواب التطوع التخصصي في المجالات الطبية والتعليمية والبيئية والثقافية والإنسانية، الأمر الذي يسهم في الاستفادة من الخبرات والكفاءات وتسخيرها لخدمة وتنمية المجتمع.

بيئة ورياضة

ويحمل العام الجاري الكثير من الفرص التطوعية، حيث تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة فعالية تنظيف البر ضمن حملة «بيئتي مسؤوليتي الوطنية»، بمشاركة فريق «بصمة سعادة التطوعي»، في 27 يناير المقبل بمنطقة الفاية بالشارقة ابتداء من الثالثة عصراً، فيما يطلب من الراغبين بالاشتراك من الجنسين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، والتسجيل مفتوح لجميع الجنسيات.

وفي ما يخص الفرص التطوعية الخاصة بالرياضة والترفيه فتوجد العديد من الفرص التي توفرها المنصة وتشمل المشاركة بطواف الشارقة الدولي السادس للدراجات من 24 ــ27 يناير المقبل، حيث يدعو برنامج «تكاتف للتطوع الاجتماعي» التابع لمؤسسة الإمارات، متطوعيه للمشاركة في تنظيم الفعالية، التي تعتبر من أهم الأحداث في الإمارة.

وتبدأ المرحلة الأولى يوم الأربعاء 24 يناير والانطلاقة الساعة 2:00 ظهراً على كورنيش ممزر الشارقة، وتكون المرحلة الثانية يوم الخميس 25 يناير، حيث الانطلاقة الساعة 9:30 صباحاً والبداية من أمام نادي البطائح الرياضي، أما المرحلة الثالثة فيوم الجمعة 26 يناير وستكون الانطلاقة الساعة 1:45 مساء من دبا الحصن، فيما تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة يوم السبت 27 يناير الساعة 9:30 صباحاً من أمام مسجد عبيد بن عيسى منطقة المريجة.

وتقام كذلك فعالية (بطولة الرجل الحديدي للشرق الأوسط 2018 )، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 25 يناير ولغاية 3 فبراير بجانب فندق جميرا بيتش مقابل حديقة أم سقيم من الساعة 5:00 صباحاً وحتى 3:00 مساء بدبي، وتتنوع أدوار المتطوعين بين التنظيم، والتنسيق، والتسجيل، والإرشاد، فيما تتطلب الفعالية وجود 200 متطوع من الذكور والإناث من جميع الجنسيات.قطاع الصحة

أما في قطاع الصحة فتوفر الألعاب الأولمبية الإقليمية الخاصة التي تقام بأبوظبي 14-23 مارس المقبل فرصة كبيرة للتطوع في مجالات الإسناد الطبي، وخدمات الضيوف، والعمليات، والاتصال والإعلام، والرياضة، وتقنية المعلومات، والفعاليات.

وخدمات الوفود، ويشترط في المتقدمين للإسناد الطبي امتلاك الخبرة الطبية والإسعافات الأولية إضافة إلى حيازة الرخصة المهنية، ويمكن التطوع من خلال اثنين من المهام الرئيسية تشمل الرياضيين الصحيين.

وفي قطاع التعليم توجد فرص تطوعية مهمة بين 18 يناير ــ 18 مارس، حيث تدعو مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة متمثلة بمركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، للتطوع لديها مساعد معلم للتعامل مع الطلاب من أصحاب الهمم وللفئة العمرية من 9 سنوات ولغاية 15 سنة وبمختلف أقسام المركز، فيما يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة فما فوق، فيما يوفر برنامج «تكاتف» كذلك فرصة لـ 25 متطوعاً لتنظيم حفلة تخرج طلاب الدراسات العليا في درجة الماجستير.