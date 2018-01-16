محمد بن زايد يستعرض وولي عهد الأردن التعاون المشترك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذي يزور البلاد لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل. ورحب سموه بالأمير الحسين بن عبدالله الثاني وبحث معه تعزيز العلاقات الأخوية وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

تحيات

ونقل ولي عهد الأردن تحيات الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها التقدم والازدهار.

ومن جانبه حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء ولي العهد الأردني تحياته إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين وتمنياته للأردن وشعبها الشقيق المزيد من الرفعة والرقي. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.