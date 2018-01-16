محمد بن زايد يبحث والرئيس الموريتاني تعزيز العلاقات الأخوية

المصدر:
  • ■أبوظبي - وام
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■ محمد بن زايد لدى استقباله محمد ولد عبدالعزيز | تصوير: حمد الكعبي

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يزور البلاد لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.

ورحب سموه بالرئيس الموريتاني وبحث معه العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وموريتانيا وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والمحاور التي تبحثها القمة العالمية لطاقة المستقبل إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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