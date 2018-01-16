شرطة دبي تنظم مزاداً لمصادرات أمن المطارات و«مكافحة المخدرات»

نظمت لجنة المزادات والتصرف بالمركبات المحجوزة في إمارة دبي، وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن المطارات، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، مزاداً لمجموعة المعثورات والمصادرات من قبل أمن المطارات، إلى جانب بعض المقتنيات العائدة لمكافحة المخدرات.

وذلك بحضور رئيس اللجنة العقيد عصام إبراهيم عبد المنان العور، وأعضاء اللجنة: العقيد عبد الله سيف المهيري، والرائد خالد محمد صالح، والرائد مروان علي الفلاسي.وعرضت اللجنة على المشاركين في المزايدة معثورات ومصادرات، بينها هواتف نقالة وأجهزة حاسب آلي وكاميرات وساعات وأكسسوارت و«أجهزة آي باد». وأوضحت أن هناك قوانين تنظم عمل المزاد، منوهة بأن المعثورات مضى على وجودهاأكثر من المدة القانونية المسموح بها والمتمثلة في 3 أشهر.