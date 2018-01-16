نزلاء شرطة دبي يصنعون سيارات صحراوية

أبرمت مجموعة وصل لإدارة الأصول اتفاقية مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة دبي، يتم بموجبها تقديم الرعاية لدعم الأنشطة والمبادرات وبرامج الإدارة التي تخدم نزلاءها، بما في ذلك صناعة السيارات الصحراوية (البجي)،.

وهو برنامج تدريبي مخطط له لصناعة السيارات الصحراوية بجميع مراحلها من تصنيع الهيكل وتجميع الأجزاء الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والبدن، باستخدام أفضل التقنيات، مشيرة إلى أنه ستكون البداية بتصنيع خمس سيارات، وسيتم تخصيص هذه البرامج للنزلاء المواطنين ممن اجتازوا الدورات الميكانيكية التأسيسية.

مساندة

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المستمر من قبل الطرفين لتقديم الدعم والمساندة لبرامج وأنشطة نزلاء المؤسسات العقابية في دبي، والحرص على إطلاق العديد من المبادرات انسجاماً مع قيم ومحاور «عام زايد».

ووقع العميد علي محمد عبد الله الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية الاتفاقية بالنيابة عن شرطة دبي، وعن مجموعة وصل لإدارة الأصول زينب محمد المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق، ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية في وصل.

توجيهات

وقال الشمالي: تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي بالتواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة للعمل على دعم الشراكات المجتمعية بهدف تهيئة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيل وإصلاح النزلاء،.

فإنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل منظومة الدور الرائد مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع باعتبار أنّ مساهمة المجتمع الخارجي في دعم الجانب التأهيلي للنزلاء له الأثر الإيجابي في إنجاح البرامج والخطط التي تنشدها المؤسسة لتحقيق رسالتها في تأمين عملية تطبيق المعايير الدولية لرعاية النزلاء في مختلف الجوانب المهنية والتعليمية والدينية والرياضية والصحية والإنسانية والنفسية،.

بما يضمن دعم منظومة التأهيل والإصلاح المجتمعي بهدف عودة النزلاء للمجتمع كأفراد أسوياء ومُنتجين يُعول عليهم في تنمية وبناء الوطن المعطاء وتكوين حياة أسرية تنعم بحياة سعيدة.

من جانبها قالت زينب محمد إن الاتفاقية تأتي لتعزيز العلاقات واستكشاف المزيد من الفرص التي تسهم في نشر الخير وترسيخ قيم التعاطف بين مختلف الشرائح، وتساعد على إدماج نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ليكونوا مواطنين صالحين ومنتجين، بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم، وعلى المجتمع بشكل عام.

تعاون

قالت زينب محمد إن «وصل» تفخر بدعم مبادرة عام زايد بالكثير من الأنشطة والمبادرات، إننا نرتبط بعلاقة تعاون قوية مع القيادة العامة لشرطة دبي، والهدف العام منها نشر السعادة في إمارتنا بين مختلف شرائح المجتمع.