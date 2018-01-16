«طرق دبي»: 15 ألف متجر تقبل «نول» نهاية 2018

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعمل على زيادة عدد منافذ البيع التي تقبل بطاقة نول في سداد المشتريات من محال التجزئة من 5000 إلى 15 ألف متجر بنهاية العام الجاري، كما تعمل على توسيع استخدام البطاقة في منافذ البيع التي تضمها الحدائق وذلك بتوقيع اتفاقيات مع عدد من المؤسسات المعنية.

عمليات الشراء

وقال خالد العوضي مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ«البيان»: إن بطاقة نول أصبحت بديلاً للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحصول على بطاقات ائتمانية، إذ يمكن استخدامها في عمليات الشراء البسيطة في منافذ البيع والدخول للحدائق ومتحف الاتحاد إضافة إلى دفع رسوم المواقف العامة.

وأوضح أن عدد بطاقات نول قيد الاستخدام بلغ حتى نهاية العام الماضي حوالي 8.5 ملايين بطاقة، وتصدرت البطاقات الحمراء والتي هي عبارة عن تذاكر ورقية صالحة لمدة 90 يوماً أو 10 رحلات الأكثر طلباً من بين أنواعها الخمسة التي تضم إلى جانبها البطاقات الذهبية والفضية والزرقاء المعرفة ببيانات صاحبها وصورته الشخصية.

النقل الجماعي

وأشار إلى أن السياح يمثلون شريحة كبيرة من مستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي لذلك يفضلون استخدام البطاقات الحمراء نظراً لتواجدهم في الإمارة لفترة محدودة.

لافتاً إلى أن البطاقات غير المعرفة الذهبية والفضية تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكثر طلباً تليها البطاقة الزرقاء التي تمنح لمختلف الفئات عبر تقديم طلب الحصول عليها عبر الموقع وإرسال صورة شخصية وصورة للهوية والبطاقة الائتمانية.

وتعد البطاقة الزرقاء إلزامية للطلبة وكبار السن والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية للحصول على خصومات بنسبة 50% على وسائل المواصلات العامة، وكذلك لأصحاب الهمم ليتم إعفاؤهم من رسوم المواصلات العامة في دبي.

خدمات مميزة

وأكد العوضي حرص الهيئة على توفير خدمات مميزة لعملائها عبر توفير ميزات جديدة لحملة بطاقات نول للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، انسجاماً مع أهداف الخطط المطبقة في الإمارة لجعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، لافتاً إلى أنها تسهم بشكل كبير في التحول إلى إنجاز المعاملات المالية بطرق ذكية، ولا سيما في ظل سهولة استخدام الخدمة وانتشار بطاقات نول بشكل واسع في الإمارة.

قيمة التذكرة

وأشار إلى أن طريقة استخدام «نول» في الحدائق والمحلات لا تختلف عن سداد تعرفة المواصلات العامة في دبي، وبمجرد ملامسة البطاقة لجهاز الدفع المتوافر في الموقع يتم اقتطاع قيمة التذكرة أو المشتريات بشكل مباشر من رصيد البطاقة.

وأوضح أن مستخدمي بطاقة نول يحصلون على نقاط الولاء للمتعاملين، حيث يمنحون نقاطاً بمجرد استخدامهم للبطاقة في منفذ البيع والمواصلات والتي سيتم استبدالها بخصومات.مفهوم خاطئ

أكد خالد العوضي أن جميع بطاقات نول باستثناء الحمراء يمكن استخدامها للدخول للحدائق ومتحف الاتحاد والشراء منها عبر المتاجر بعد تسجيل غير المعرفة منها، وحتى إن كانت إصداراتها خاصة وتحمل صورة لمتحف الاتحاد أو إحدى الحدائق، لافتاً إلى أن لا علاقة بالصورة التي تحملها البطاقة باستخدامها.