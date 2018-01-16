سلطان القاسمي: الشارقة سخّرت الإمكانات لإسعاد المواطن

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، منطقة وادي الحلو، للاطمئنان على أحوال المواطنين هناك والوقوف على احتياجاتهم، وتفقد عدداً من المشروعات الجديدة والمرافق العامة التي يجري العمل عليها.

وأكد سموه خلال اللقاء الذي جمعه بأهالي مدينة وادي الحلو في المجلس الجديد الذي افتتحه سموه ضمن الزيارة، أن إمارة الشارقة سخّرت إمكاناتها لإسعاد المواطن في كافة المناطق وتوفير احتياجاته لحياة كريمة ومستقرة.

واستمع سموه إلى أهالي المنطقة، واطمأن على أحوالهم، وأمر سموه ببناء وتشييد عدد من المرافق العامة تلبية لمتطلبات تحسين الحياة المعيشية وترقية وتطوير البنية التحتية في وادي الحلو.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع المواطنين وأهالي المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه مقدمين لسموه الشكر والتقدير على الاهتمام بزيارة المنطقة ومتابعة سموه المباشرة لأحوال المواطنين وتلبية كافة متطلباتهم.

تشجير

وقام صاحب السمو حاكم الشارقة بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الحيوية والخدمية القائمة وقيد الإنشاء في مدينة وادي الحلو، حيث قام سموه بزراعة شتلة في المنطقة الجبلية المجاورة لنادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو.

وذلك مواصلةً لمشروع تشجير جبال وادي الحلو بأشجار السدر وبعض النباتات الجبلية والذي أطلقه سموه ما بين عامي 2009 و2010 وأشار سموه إلى أهمية الحفاظ على البيئة والسعي إلى إعادة التوازن البيئي للمنطقة، موجهاً سموه بزراعة كافة المناطق المحيطة بالطريق هناك.

كما تفقد سموه العمل الجاري في تركيب أنظمة الري الحديثة في المنطقة المحيطة بنفق وادي الحلو على طريق الشارقة كلباء، حيث اطمأن سموه على سير العمل فيها، مؤكداً سموه ضرورة العناية بكافة مدخلات الزراعة وأهمها الري من خلال اتباع أحدث الأنظمة المستخدمة في الزراعة في المنطقة الجبلية ذات الخصوصية المتفردة، والتي سيتم زراعتها بالكامل لتضاف إلى المناطق السياحية في المنطقة.

كما اطلع سموه على عدد من المشروعات والمرافق الخدمية التي تخدم احتياجات أهالي المنطقة مثل المساكن الشعبية الجديدة، والنادي الرياضي، ومشاريع تطوير مزارع الوادي ومشروع القرية التراثية اللذين يجري تشييدهما في المنطقة، ووجه سموه بالإسراع في الانتهاء منها وتزويدها بكافة ما يحتاج إليه الأهالي، بالإضافة إلى تشجير وزراعة كافة جوانب الطرق المحيطة بالمناطق السكنية في وادي الحلو.

وفي ختام الزيارة ألقى الشاعر سعيد خميس حسن المزروعي من أهالي منطقة وادي الحلو قصيدة أشار فيها إلى مآثر ومكارم وخصال صاحب السمو حاكم الشارقة.