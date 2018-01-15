عبدالله بن زايد يستقبل رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي ميروسلاف لاجاك رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ 72 الذي يزور البلاد حاليا لحضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الذي يعقد في أبوظبي.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في ديوان الوزارة في أبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات الإنسانية والتنموية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان برئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة واستعرض معه عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان- خلال اللقاء- حرص دولة الإمارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية في التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف الدول والشعوب.

من جانبه أعرب رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن تقدير الأمم المتحدة للجهود والدور المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في مجالات التنموية والإنسانية.

حضر اللقاء يعقوب يوسف الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية.