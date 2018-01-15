اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي تستضيف رؤساء تحرير الصحف المحلية

عقدت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي لقاءً إعلامياً مع رؤساء تحرير الصحف المحلية لمناقشة التفاصيل الجديدة المتعلقة بالمنتدى، وذلك ضمن استعدادات انطلاق الدورة السابعة عشرة للمنتدى تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

حضر اللقاء، الذي عقد في مقر نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، وميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، وأحمد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، ومحمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة "الاتحاد"، ومنى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة "البيان"، وخديجة المرزوقي، رئيسة تحرير منصة "دبي بوست"، ورائد برقاوي، مدير التحرير المسؤول لصحيفة "الخليج"، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم".

ورحبت منى غانم المرّي، رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى برؤساء ومدراء التحرير الذين تواجدوا في اللقاء معربة عن تقديرها للدور الإعلامي الذي يطلعون به ضمن منظومة إعلامية عربية اشمل.

وقالت المري: "إن هذا اللقاء ينصب ضمن جهودنا في ملامسة الواقع الإعلامي للمنطقة العربية والوقوف بشكل مباشر على كل ما يحيط بها، ولا سيما أن المنتدى ينعقد هذا العام في سياق جهد إعلامي لنادي دبي للصحافة يحاول أن يؤسس فيه نموذجاً لفهم وتفسير التحولات التي طالت الإعلام العربي والتنبؤ بمساراته، فالأحداث المحيطة بالمنطقة تتغير بشكل سريع ونوعي وغير منتظم وكذلك هو حال الإعلام في الوطن العربي.

وأكدت أن اللقاء المباشر مع رؤساء تحرير الصحف المحلية الهدف منه مناقشة كافة الموضوعات والقضايا الحديثة على الساحة الإعلامية، بما فيها القضايا المتعلقة بالمحتوى، والتكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها العديد من المواضيع. في ضوء ما يحتاجه الإعلام في منطقتنا العربية التي تعاني من أزمات تبدو انها عصية على التفكيك والتحليل والفهم، ما يزيد من صعوبة الدور الإعلامي في التنبؤ أو التحليل.