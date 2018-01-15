1000 درهم غرامة استغلال مواقف أصحاب الهمم في رأس الخيمة

حذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، قائدي المركبات من الوقوف في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم، وفوهات الحريق، ومركبات الاسعاف، مؤكدة على تشديد الضبط المروري ومخالفة كل من يتعدى على مخالفة هذه المواقف، بهدف ضمان استغلالها للغرض الذي أنشئت من أجله، وتهيئة كافة السبل للفئات المعنية بها، لممارسة حياتها ومهامها بصورة طبيعية.

وأكد العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن سائقي المركبات الذين يستخدمون مواقف أصحاب الهمم بشكل غير قانوني سيواجهون غرامة مالية قدرها ( 1000 ) ألف درهم، بالإضافة إلى ( 6 ) نقاط مرورية، وذلك حسب المادة ( 55 ) من قواعد وإجراءات الضبط المروري، وجدول المخالفات، مشيراً إلى أن شرطة رأس الخيمة، تولي هذا الأمر أهمية قصوى، بهدف المحافظة على حقوق هذه الفئة، من خلال توعية أفراد المجتمع بحقوقهم ومنع التعدي عليها، وتطبيق القوانين المرورية الرادعة بشأن من يهضم هذه الحقوق.

وحذر مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، من إساءة استخدام التصاريح أو إعطائها لأشخاص آخرين أو استغلالها لفترة طويلة ما يؤدي إلى إنشغال المواقف المخصصة لأصحاب الهمم والتسبب في معاناة آخرين بالبحث عن مواقف شاغرة يمكن أن تكون بعيدة عن مواقف عملهم أو وجهاتهم المقصودة، مؤكداً ان استغلال مواقف أصحاب الهمم يعد سلوكاً غير حضاري، فهذه المواقف مخصصة لغرض إنساني، وهو خدمتهم وتسهيل حياتهم وحركتهم.