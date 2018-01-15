شرطة دبي توفر خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر بنك دبي الإسلامي

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمالية، مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، بهدف توفير خدمة تقسيط المخالفات المرورية من خلال البطاقات الائتمانية الصادرة من البنك بدون فوائد ولفترة تتراوح بين 3 و6 و9 و12 شهراً وذلك عندما تكون قيمة المخالفة 500 درهم أو أكثر.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد حميد سالم خليفة السويدي، نائب مدير الإدارة العامة للمالية بالوكالة، نيابة عن العميد سيف محمد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، وعن طرف بنك دبي الإسلامي وقع المذكرة السيد سانجاي مالهوترا ، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، بحضور العميد نعيم الخطيب مدير إدارة الإرادات، والملازم أول حسين العبدولي رئيس قسم تحصيل المخالفات.

وأكد العميد السويدي أن توقيع الاتفاقية جاء بناءً على توجيهات من سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الرامية إلى تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية في الدولة لتحقيق التواصل والابتكار والبناء، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يوفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية وتقسيطها على مدد تتراوح بين 3 إلى 12 شهراً على أن تكون القيمة الدنيا للمخالفة 500 درهم.

وأشار إلى أن الخدمة تعتبر ابتكارية من قبل شرطة دبي في إطار خطتها الاستراتيجية في التيسير على المتعاملين، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، وفي سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع عبر توفير الخدمات الشرطية عبر عدة قنوات ومنافذ.

وشكر العميد السويدي بنك دبي الإسلامي تقديراً لحرصه على التعاون المستمر مع شرطة دبي بما يحقق توفير خدمات تساهم في التيسير على المتعاملين، فيما ثمن السيد سانجاي مالهوترا الشراكة والتعاون المستمر مع شرطة دبي بما يساهم في توفير خدمات متنوعة إلى متعاملي الطرفين.