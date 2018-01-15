بالفيديو.. الضباب يلف مناطق متفرقة في دبي

رصدت كاميرا البيان الإلكتروني مشاهداً للضباب وهو يلف مناطق متفرقة في إمارة دبي منذ ساعات الصباح الأولى والذي أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

صباح الخير من قناة دبي المائية التي يغطيها الضباب .. نتمنى لكم يوما سعيدا https://t.co/HraMEfeVQk — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2018

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل مستخدمي الطرق وقائدي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وترك مسافة كافية بين المركبات.

الناظر لفيديوهات الضباب في قناة دبي المائية قد يعتقد للوهلة الأولى أنها صورت في لندن لكنها من الإمارات ومن قلب دانة الدنيا دبي.

بداية تشكل الضباب في مختلف مناطق دبي وأغلب إمارات الدولة يرجى أخذ الحيطة والحذر ، نتمنى لكم السلامة#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FboVp97j39 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2018

الضباب يلف إمارة #دبي صباح اليوم.. يرجى أخذ الحيطة والحذر على الطرقات وترك مسافة كافية بين المركبات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/J7uVEhE10C — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2018

كما توقع المركز أن يكون الطقس يوم غد صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً على اليابسة، وتكون نشطة إلى قوية فوق البحر في الخليج العربي.

مشاهد للضباب بشارع الوصل في #دبي صباح اليوم.. يرجى أخذ الحيطة والحذر #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/qPW4m9OslM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2018

وحذرت شرطة أبوظبي الجمهور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام الإشارات التحذيرية أثناء القيادة في الضباب.