بالفيديو.. الضباب يلف مناطق متفرقة في دبي

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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رصدت كاميرا البيان الإلكتروني مشاهداً للضباب وهو يلف مناطق متفرقة في إمارة دبي منذ ساعات الصباح الأولى والذي أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل مستخدمي الطرق وقائدي السيارات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وترك مسافة كافية بين المركبات.

الناظر لفيديوهات الضباب في قناة دبي المائية قد يعتقد للوهلة الأولى أنها صورت في لندن لكنها من الإمارات ومن قلب دانة الدنيا دبي.

كما توقع المركز أن يكون الطقس يوم غد صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً على اليابسة، وتكون نشطة إلى قوية فوق البحر في الخليج العربي.

وحذرت شرطة أبوظبي الجمهور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام الإشارات التحذيرية أثناء القيادة في الضباب.

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    يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام،

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