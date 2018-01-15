محمد بن راشد يؤكد أهمية التنسيق الإماراتي السعودي لترسيخ الأمن والاستقرار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي، من خلال التنسيق المستمر والتشاور بين الجـــهات المعــنية لــدى دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يعود بالخير والسعادة والطمأنينة على شعبينا الشقيقين. جاء ذلك خلال استقباله، بقصر سموه في زعبيل أمس، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية السعـودي. وتبادل سموه والأمير عبد العزيز بن سعود الحديث عن العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين على مختلف الصعد، خاصة التعاون الأمني والتنسيق بين وزارتي الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطية.

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