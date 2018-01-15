حاكم عجمان يبحث التعاون مع سفير كوستاريكا

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان أمس فرانسيسكو ج. شاكون سفير جمهورية كوستاريكا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون في أداء مهام عمله.

وبحث سموه والسفير الكوستاريكي خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وأثنى السفير على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة في الميادين كافة.

حضر اللقاء الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان ويوسف النعيمي المدير العام لإدارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.