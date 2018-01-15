حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح الحبسي والعلي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الزفاف الذي أقامه علي راشد محمد بن راشدوه الحبسي بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة عبدالله عيسى عبدالله العلي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات في منطقة السيح برأس الخيمة - الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين في الديوان الأميري، والشيخ صقر بن عمر بن عبدالله القاسمي، إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد وجمع من المدعوين.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والحضور العريس ووالده ووالد العروس وأقارب العروسين، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه، وأن يرزقهما الذرية الصالحة. وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.