ولي العهد الأردني في أبوظبي لحضور فعاليات "قمة الطاقة"

وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.
وكان في مقدمة مستقبليه في المطار الرئاسي سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.
وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.
وكان في مقدمة مستقبليه في المطار الرئاسي سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي..
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات، ومن خلال سياستها ونموذجها في المنطقة
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، تارو كونو، وزير الخارجية الياباني،
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر أمس عدداً من المتطوعين المشاركين في الفعاليات..
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجلسه في قصر البحر،
برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية،
وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.
وصل إلى البلاد مساء أمس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.
حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الزفاف الذي أقامه علي راشد محمد بن راشدوه الحبسي ..
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان أمس فرانسيسكو ج. شاكون سفير جمهورية كوستاريكا ..
حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه مهنا سعيد الشبلي بمناسبة زفاف نجله «بدر» إلى كريمة خليفة محمد الراشدي.
استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في مجلس سموه بزعبيل صباح أمس روبرت سيموندز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ستكس «STX»..