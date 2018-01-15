ولي العهد الأردني في أبوظبي لحضور فعاليات "قمة الطاقة"

المصدر:
  • أبوظبي - وام
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Ⅶ حامد بن زايد خلال لقائه الحسين بن عبدالله الثاني | تصوير: راشد المنصوري

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وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد لحضور القمة العالمية لطاقة المستقبل.

وكان في مقدمة مستقبليه في المطار الرئاسي سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

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