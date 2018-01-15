حمدان بن زايد يزور حمد الرميثي وراشد النعيمي

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، وذلك بمنزله في أبوظبي.

وتبادل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مع رئيس أركان القوات المسلحة الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادتنا بأبناء الوطن وحرصها على الالتقاء بالمواطنين في نهج أصيل دأبت عليه القيادة الحكيمة منذ تأسيس الدولة في التواصل مع أبناء الإمارات.

رافق سموه خلال الزيارة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، راشد عبدالله النعيمي، وذلك بمنزله في أبوظبي بحضور الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة.

وتبادل الجميع الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن.

حضر اللقاء عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر وعبدالله راشد النعيمي.