آمنة الشحي.. ابتكار مصرفي

الابتكار والتطوير المستدام.. نمط حياة وضعته آمنة محمد الشحي مديرة فرع مصرف أبوظبي الإسلامي (واسط - الشارقة) لنفسها منذ مراحل نشأتها الأولى في أسرة تولي التعليم والثقافة اهتماماً خاصاً وتشجع الميول المعرفية والعملية الخاصة لأفرادها وتدعمهم بشكل مستمر من منطلق الإيمان بأن رفعة ورقي دولة الإمارات يتحقق بعقول وسواعد أبنائها، مما زرع فيها منذ الصغر الانتماء وحب الوطن والبذل والعطاء من أجله.

وساهمت السياسات وأنظمة العمل المطبقة في مصرف أبوظبي الإسلامي، التي تعطي أولوية خاصة للتطوير الدائم وبث روح الابتكار والتجديد المستمر والوصول للأفضل في كافة المجالات، في تنمية ونضوج المهارات الإدارية والابتكارية لآمنة محمد الشحي التي ولدت في عام 1981 وحققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات الدراسية والمهنية والشخصية؛ فبعد أن حصلت على دبلوم عالٍ في الخدمات المالية والأعمال المصرفية أضافت دراسات أكثر توسعاً بمزيد من التخصصات فحصلت على بكالوريوس في إدارة الأعمال.

وتسعى آمنة ضمن المهام الأساسية لوظيفتها الحالية كمديرة فرع مصرف أبوظبي الإسلامي (واسط-الشارقة) إلى المحافظة على وضع الفرع من ناحية الأعمال والأرباح وتحقيق الأهداف المرجوة وإدارة جودة الخدمة وضمان التزام الفرع والموظفين بمعايير الخدمة الممتازة، وتحرص في الوقت نفسه على خلق بيئة سعيدة بالفرع مع بذل كافة الجهود الممكنة لتدريب وتمكين الموظفين والعمل على صقل مهاراتهم لضمان التطور المهني.

وتدرجت آمنة محمد الشحي في الوظائف من خلال عدة مواقع أكسبتها خبرات عملية متنوعة حيث عملت منذ عام 2003 موظفة خدمة عملاء في مصرف أبوظبي الإسلامي ثم مديرة قسم السيدات منذ عام 2006، وفي عام 2015 شغلت منصب مساعد مدير فرع قبل أن تصبح أول مديرة فرع في مصرف أبوظبي الإسلامي اعتباراً من عام 2017.