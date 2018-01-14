محمد بن زايد يستقبل وفدا من هيئة بيئة أبوظبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمجلسه بقصر البحر وفداً من هيئة البيئة – أبوظبي برئاسة رزان خليفة المبارك، الأمين العام للهيئة، وفريق من الخبراء والمتخصصين الإماراتيين العاملين بالهيئة، والذين قاموا بإعداد كتاب حالة البيئة في أبوظبي 2017، والذي أصدرته الهيئة في شهر نوفمبر الماضي.

حضر مجلس سموه.. سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين.

واطلع سموه على كتاب حالة البيئة في أبوظبي 2017 الذي يعد أول إصدار يتم اعداده من قبل كوادر إماراتية متخصصة وخبيرة بالمجالات البيئية المختلفة يقدم نظرة شاملة عن الوضع الحالي للبيئة في إمارة أبوظبي، ويعتبر بمثابة تقييم للجوانب البيئية المختلفة، والتي تشمل نوعية الهواء، وموارد التربة، والموارد المائية، ونوعية المياه البحرية، والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى قضايا بيئية هامة مثل تغير المناخ، ومصائد الأسماك، والغابات والنفايات في الإمارة.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من فريق عمل الكتاب الذين يبلغ عددهم 20 موظفا على اهم المحاور التي يتضمنها الكتاب ورؤيتهم لتعزيز مفاهيم البيئة والمحافظة عليها واستدامتها.

وأشاد سموه بهذه الجهود وحثهم على مواصلة الأبحاث والدراسات البيئية المعنية برفع مستويات كفاءة استغلال الموارد وتعزيز قيم التنمية المستدامة والحفاظ على مكونات البيئة واستثمارها بالشكل الأمثل.

من جانبهم أعرب فريق العمل عن اعتزازهم بهذا اللقاء الذي يعكس اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على دعمهم وإيمانه بدورهم وقدرتهم على المساهمة في النهضة الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات.

وتقدموا بالشكر الجزيل والعرفان لسموه معربين عن شكرهم لما قدمه ولا يزال يقدمه لهذا الوطن وللشباب الإماراتي وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة بشكل فعال في بناء المستقبل بسواعدهم من أجل رفعة وتقدم هذا الوطن.

كما عبروا عن فخرهم بالانتماء لهذا الوطن، الذي يتمتع بقيادة حكيمة تضع الشباب نصب أعينها، وتوفر لهم كافة الإمكانيات، مؤكدين على التزامهم ببذل الجهد والاجتهاد ومواصلة العمل لدفع عجلة النمو والتقدم ورد الجميل لهذا الوطن واستلام راية العلم والمعرفة.

وتقدمت رزان خليفة المبارك، الأمين العام للهيئة، بتحية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم سموه الدائم وتوجيهه المستمر، مما مكن الهيئة من تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة في مجال حماية البيئة، والتي ما كانت لتتحقق لولا السياسة والتوجيهات الحكيمة لسموه، والثقة التي تعتز بها الهيئة وتفتخر بحمل أمانتها لخدمة هذا الوطن الحبيب.

كما حضر مجلس سموه.. سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.