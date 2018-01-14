وصول سفينة إماراتية إلى ميناء المكلا تحمل مساعدات غذائية وخياماً

وصلت الى ميناء المكلا اليوم سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها مساعدات غذائية وخيام مقدمة من دولة الامارات إلى أهالي محافظة حضرموت وذلك امتدادا لحملة المساعدات الاغاثية الاماراتية المقدمة إلى أهالي المحافظة اليمنية .

تأتي المساعدات في إطار الجهود الذي تبذلها دولة الإمارات عبر ذراعها الانساني هيئة الهلال الاحمر في "عام زايد" دعما لليمن وشعبها عبر قطاعات عدة أهمها القطاعات الصحية والإنسانية والخدماتية والتي تتصل بحياة الناس ومعيشتهم بعدما أرهقتهم الظروف الصعبة والانهيار الاقتصادي جراء الحرب التي تشنها ميليشا الحوثي على الشعب اليمني الشقيق .

وأكد عبدالعزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت حرص دولة الإمارات على مواصلة دعمها الإغاثي والإنساني للمواطنين اليمنيين خلال الأزمة التي تمر بها بلادهم تنفيذا لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة لتقديم كل ما من شأنه أن يلبي احتياجات الأشقاء في اليمن من مساعدات إغاثية وتنموية.