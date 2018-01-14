يستمر لثلاثة أشهر متواصلة

حديقة الحيوانات بالعين تطلق مهرجان الأضواء الأول مساء الْيَوم

المصدر:
  • العين - البيان
التاريخ:
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ستطلق حديقة الحيوانات بالعين في تمام الساعة السادسة من مساء الْيَوم مهرجان الأضواء الذي تنظمه من 14 يناير -31 مارس من 6 مساءً حتى 10 مساءً  في أجواء هي الأولى من نوعها في المدينة، تشمل مجسمات بأحجام وأشكال وألوان متعددة تعبر عن الحياة البرية وفعاليات وفنون تزين أرجاء الحديقة بأصواء مبهرة، تستقبل الزائر من 6 مساءً حتى 12 بعد منتصف الليل .

وسيقدم المهرجان الذي يستمر لثلاثة أشهر متواصلة تجربة مدهشة للزائر تضم ستة معارض متنوعة لمختلف انواع الحيوانات منها الزواحف والاسود والطيور والنباتات والزهور ومختلف مكونات الحياة البرية التي تضئ مساحات الحديقة وسماء مدينة العين، ترافقها مقطورات من خيارات الطعام الرئيسة التي تتوفر في نهايات الاسبوع من المهرجان. بالإضافة لخيارات من الأطعمة والمشروبات الساخنة التي تقدم للزائر طوال ايام المهرجان الشتوية .

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