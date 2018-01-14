مجلس الفجيرة للشباب يلتقي شباب منطقة حبحب

نظم مجلس الفجيرة للشباب جلسة عصف ذهني مع شباب منطقة "حبحب" في الفجيرة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ومبادرة المجالس المجتمعية في مجلس حبحب المجتمعي.

وعرض أعضاء مجلس الفجيرة للشباب الأجندة الوطنية للشباب، والتعريف بدور مجالس الشباب المحلية ومهامها الرئيسية في دعم قطاع الشباب وتطويره، كما عرضو أهم مبادرات مكتب الشباب، والتي تخدم هذا القطاع الشبابي على مستوى الدولة‪.‬

وقال عبدالله الهامور، المشرف على المجالس المجتمعية إن هذه المبادرة تشكل خطوة هامة لتقريب الأفكار بين الشباب ومعرفة التحديات التي يواجهونها بهدف خلق مبادرات تسهم في حلها‪.‬

من جانبه قال سعيد العطر، منسق مجلس الفجيرة للشباب إنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رعاه الله، يسعى مجلس الفجيرة للشباب إلى تأكيد أهمية المشاركة وتبادل المعارف والأفكار بين فئة الشباب من مختلف المناطق في الفجيرة‪.‬

وأضاف "تأتي هذه المبادرة بهدف التفاعل مع الشباب في مناطق الدولة كافة ومشاركة أفكارهم واقتراحاتهم للعمل على مبادرات شبابية قائمة على فكر الشباب وطموحاتهم".

وتناولت جلسة العصف الذهبي التي شارك فيها شباب منطقة حبحب من الجنسين أهم التحديات التي تواجه فئة الشباب في هذه المناطق في مختلف المجالات، كما تم التعرف عن قرب على احتياجات هذه الفئة بما يساهم في إبراز الكفاءات الشابة وتطويرها وتقديم الدعم لها لتحقيق الأثر الإيجابي وتطوير قطاع العمل الشبابي في إمارة الفجيرة