محمد بن راشد يستقبل وزير الداخلية السعودي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية السعودي والوفد المرافق الذي نقل إلى سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما لسموه دوام الصحة والسعادة ولشعبنا اطراد التقدم والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - بالأمير الضيف متمنيا له سموه النجاح والتوفيق في أداء عمله على رأس وزارة الداخلية السعودية بما يخدم أمن واستقرار المجتمع والشعب السعودي الشقيق.

وتبادل سموه والأمير عبدالعزيز بن سعود الحديث حول العلاقات الأخوية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة على مختلف الصعد خاصة التعاون الأمني والتنسيق بين وزارتي الداخلية والأجهزة الأمنية والشرطية في البلدين الشقيقين.

وأكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أهمية ترسيخ أسس الأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي في بلدينا من خلال التنسيق المستمر والتشاور بين الجهات المعنية لدى الجانبين بما يعود بالخير والسعادة والطمأنينة على شعبينا الشقيقين.

وحضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي .

ومن الجانب السعودي حضره وكيل وزارة الداخلية معالي الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الدواد ومعالي عبدالله بن عبدالكريم العيسى مساعد رئيس أمن الدولة ومعالي الفريق عواد بن عيد البلوي مدير عام حرس الحدود وبقية وأعضاء الوفد المرافق للأمير.