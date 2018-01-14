97.5% من الاماراتيين يتبنون موقفاً سلبياً من جماعة الإخوان المسلمين

كشف استطلاع للرأي أجراه مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي أن 97.55% من المستطلعة آراؤهم لديهم موقف سلبي جداً، أو سلبي من جماعة "الإخوان المسلمين"، وأن الموقف السلبي من جماعة "الإخوان المسلمين" يزداد كلما ازداد مستوى التعليم؛ حيث جاءت نسب مَن لديهم موقف سلبي جداً أو سلبي من جماعة "الإخوان المسلمين" بحسب المستوى التعليمي كالآتي: "ما دون الثانوي" 96.19%، "ثانوي" 96.47%، "دبلوم" 97.52%، "جامعي" 97.92%، "دراسات عليا" 98.74%، وأن هذا الموقف السلبي يشمل إمارات الدولة كلها من دون استثناء، وتتبناه فئات المجتمع كلها.

وأكد الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن المركز يعطي أولوية كبرى في دراساته وبحوثه الميدانية للقضايا التي تهم مجتمع دولة الإمارات وتتصل بالأمن الوطني، ويحرص على التصدي لأي محاولات لترويج أفكار أو معلومات مضللة حول حقيقة توجهات هذا المجتمع، ومن هذا المنطلق أجرى استطلاعاً علمياً للرأي، خلال الأيام الماضية، حول موقف مواطني دولة الإمارات من جماعة الإخوان المسلمين، شَمِل إمارات الدولة كلها، وكانت العينة (2084 مواطن ومواطنة) ممثلة للفئات كلها، سواء على مستوى الجنس، أو التعليم، أو الدخل، أو العمر، أو غيرها؛ ما يعزز مصداقية النتائج التي خرجت عنه.

وأكد أن موقف المجتمع الإماراتي السلبي من جماعة "الإخوان المسلمين" يعود إلى التضاد التام بين قيمه المبنية على الانفتاح والتسامح والاعتدال، وما تدعو إليه الجماعة من انغلاق وتعصُّب وتطرف وإرهاب؛ ولذلك فإن الإماراتيين هم أول الشعوب العربية التي لفظت الجماعة منذ اللحظة الأولى التي تكشفت فيها أهدافها الخبيثة.

وقال أنه على الرغم من أن هذه النتيجة كانت متوقعة، بالنظر إلى طبيعة المجتمع الإماراتي البعيدة عن التشدد أو التطرف من ناحية، والتفاف مواطني الدولة حول القيادة من ناحية أخرى، فإن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية آثر أن يضعها ضمن سياق علمي منضبط وموثق؛ حتى يضع حداً قاطعاً لبعض محاولات التضليل التي قامت بها بعض الجهات الأجنبية بهذا الشأن خلال الفترة الماضية.